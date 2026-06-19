Homecomingsが、毎年恒例の東京・名古屋・大阪のクアトロを回るツアー＜many shapes, many echoes＞の対バンゲストを発表した。9月6日の大阪・梅田クアトロ公演にはリーガルリリー、9月12日の愛知・名古屋クアトロ公演はThe Novembers、9月23日の東京・渋谷クアトロ公演にはDYGLとiVyの出演が決定した。チケットは、6月19日19時よりオフィシャル3次先行受付が開始。なお、学割チケットの販売も実施される。◾️＜Homeco