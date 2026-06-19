全曲試聴トレーラーでは、今まで謎のベールに包まれていた新曲の一部がいよいよ明らかとなった。アルバムには全10曲が収録され、進むべき未来を見据えるかのような叙情的で内省的な世界観がインストゥルメンタルで表現されている。また、ガス G.やDragonForceで活躍したフレデリク・ルクレール、NoGoDなどで活躍するベーシストhibiki、-真天地開闢集団-ジグザグのドラマー影丸や、同じくドラマーの川口千里なども参加するなど豪華