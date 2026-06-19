【おしえてビックさん・45】湿気の多い梅雨時季は、髪を乾かすのも時間がかかります。忙しい朝やお風呂上がりに、とにかく早く乾かしたい。だけど、髪にダメージを与えたくありません。そこで、ビックカメラ池袋西口IT tower店でビューティ家電コーナー販売員の佐藤理佳子（サトウ・リカコ）さんに、毎日がサロン気分になれる速乾＆うるツヤを実現するヘアドライヤーをおしえてもらいました。●最近のヘアドライヤーはケア機能が