ENHYPENが、8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』を8月21日にリリースすることを発表した。『THE SIN : BLISS』は全6曲が収録される予定で、2026年1月にENHYPEN通算4作目のダブルミリオンセラーを記録した7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』以来、約7カ月ぶりとなるニューアルバムだ。また、罪をモチーフにした「THE SIN」シリーズの第2作目となる。ENHYPENのアイデンティティとして確立されたヴァンパイアコンセプトをベースにし