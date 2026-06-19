キャブスの2016優勝メンバーがイギリスに集結…伝説の1－3カムバック優勝から10年の節目

2015－16シーズンにファイナルでゴールデンステイト・ウォリアーズを下し、NBAチャンピオンに輝いたクリーブランド・キャバリアーズの優勝メンバーが、10年の時を経てイギリスの地で再集結を果たした。

今回参加したのは、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ケビン・ラブ（ユタ・ジャズ）、JR・スミス、チャニング・フライ、アル・ジェファーソン、トリスタン・トンプソンの6名。

同選手らはロンドンのタワーブリッジなどを観光した他、スコットランドでゴルフを楽しむ姿も確認され、再会の様子が各々のSNSに投稿された。2016年にファイナルMVPを受賞し、チームを初のNBAチャンピオンに導いたレブロンは、仲間との再会をインスタグラムの共同ポストに投稿し「The group chat finally linked up（グループチャットのメンバーがやっと集まった）」とコメントを寄せた。

豪華メンバーの再会に注目が集まる一方で、ビッグ3の一角として活躍したカイリー・アービング（ダラス・マーベリックス）は今回姿を見せなかった。JR・スミスはカイリーの欠席について「Missing none. He was invited and ghosted us all（誰も彼を忘れてない。彼はこの会に招待されたが、私たちを無視した）」とコメントしており、優勝メンバーの完全な再集結には至らなかった。

6月20日（現地時間19日）は、優勝を決めたNBAファイナルのゲーム7から丁度10年の節目の日となる。シーズン73勝を達成したウォリアーズを相手に、1勝3敗からのカムバック優勝を果たした2016年のキャブスは、多くのNBAファンの記憶に今も深く刻まれている。

【写真】再会を果たした2016年の優勝メンバー