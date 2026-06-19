北海道電力主催の第548回「ほくでんファミリーコンサート」が6月5日、苫小牧市民文化ホールART CUBES グランドホールで開催された。3月にオープンしたばかりの会場に約1,000人の観客が詰めかけ、北海道内唯一のプロオーケストラ・札幌交響楽団(札響)の約2時間の演奏を楽しんだ。第548回「ほくでんファミリーコンサート」 オープン3か月の新しい匂いの残るホールでの開催同コンサートは、北海道電力が「北海道にお住まいの皆さまに