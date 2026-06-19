オールスターは7月15日にフィラデルフィアで開催予定メジャーリーグ機構は18日（日本時間19日）までに公式ショップを更新し、今年7月14日（同15日）に開催されるオールスターの各球団の特別仕様のキャップを発表している。ドジャースの“豪華仕様”にLAメディアも注目している。今年のオールスターは米国が建国250周年を迎えることもあり、フィリーズ本拠地のフィラデルフィアで開催される。ニューエラの商品説明によると、ド