6月も後半に入り、「今年はあじさい見に行けなかったな......」と思っている人もいるかもしれない。【写真】各スポットの紫陽花の様子しかし、東京都内にはまだ楽しめるあじさいイベントが残っている。なかには7月上旬まで開催されるものもあり、これからのおでかけにもぴったりだ。今回は、6月後半に訪れたい東京都内のあじさいイベント3つを紹介する。関東有数の"あじさい寺"高幡不動尊あじさいまつり関東有数のあじさいの名所