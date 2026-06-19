初戦で出番はなかったが、備える姿勢は変わらない。北中米W杯を戦う日本代表DF鈴木淳之介が18日の練習後、報道陣の取材に応じ、20日のグループリーグ第2戦チュニジア戦に向けて「チームが勝つために自分ができることは何かと考えている。ベンチでもスタートでもやることは変わらない。勝つことだけを考えてやるだけ」と意気込んだ。第2戦で戦うチュニジアは初戦でスウェーデンに1-5の大敗をした後、大会中の監督交代を敢行。サ