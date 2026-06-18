.ENDRECHERI. / 堂本剛が、ニューアルバム『new chapter purple』のリリースに先駆け7月1日(水)よりアルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」を先行配信することが決定した。「Thinking Time feat. BREIMEN」は、「時代から ズレてるくらいが きっと自分じゃない？」と、無理して周りに合わせなくてもいいんだよ、というメッセージを込めた楽曲。「不正解な日」「違和感」などのワードを散りばめながら、立ち止まって考えて