上白石萌音が9月9日に発売するオリジナルアルバム『bouquet』に、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）による提供曲「メタセコイア」が収録されることが明らかとなった。これまで様々なアーティストと出会い、楽曲提供を受けてきた上白石。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語り、託してくれたアーティストや支えてくれたファンへ、楽曲一輪一輪と丁寧に向き合い、それらを束ねて