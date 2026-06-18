上白石萌音が9月9日に発売するオリジナルアルバム『bouquet』に、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）による提供曲「メタセコイア」が収録されることが明らかとなった。

これまで様々なアーティストと出会い、楽曲提供を受けてきた上白石。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語り、託してくれたアーティストや支えてくれたファンへ、楽曲一輪一輪と丁寧に向き合い、それらを束ねて感謝を戻したいという想いからアルバムには『bouquet』（＝花束）と名付けられている。

大森元貴

大森元貴とは音楽特番での共演以来リスペクトと共に交友を深めてきており、先週開催された＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞にも上白石は出演。大森元貴著作の絵本「メメント・モリ」の朗読劇にも出演し、『CEREMONY』でも大森のソロ楽曲である「メメント・モリ」をカバーし話題となっていた。

メタセコイアは紅葉が美しい、世界各地の公園や並木に植えられている落葉針葉樹だ。花言葉に“平和”という意味を持つこの木のように、穏やかで、凛とした切なさを持ち合わせた楽曲となっている。

アルバム『bouquet』には、すでに発表されていたGLIM SPANKYと藤原さくらの提供曲を含む全10曲が収録される。

10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音は、地元・鹿児島での凱旋ライブと、神奈川・横浜での初の主催フェスの開催を控えている。

◼️アルバム『bouquet』

2026年9月9日（水）リリース

予約：https://lnk.to/mone_bouquet ◇初回限定盤 (2CD：デジパック仕様 / 三方背スリーブケース、フォトブック付き)

品番：UPCH-7860/1 価格：初回盤 \6,600(税込)

▼特典CD収録内容

Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》ライヴ音源

※制作上の都合により、ライヴ本編より一部楽曲を抜粋し収録いたします。 ◇通常盤 (CD only)

品番：UPCH-2297 価格： \3,850(税込) ▼CD

・メタセコイア [作詞・作曲：大森元貴]

・Trophy [作詞：松尾レミ / 作曲：亀本寛貴]

・asebi [作詞・作曲：藤原さくら]

を含む全10曲収録 ▼封入特典

初回限定盤・通常盤初回プレス分のみ、スペシャルグッズが当たる応募抽選シリアルナンバー封入。

詳細は決定次第ご案内いたします。 ▼先着購入特典

・Amazon.co.jp…ロゴ入りアクリルコースター

・楽天ブックス…A4クリアファイル

・応援店特典…芽吹くメッセージタグ

※さまざまな花の種やハーブの種を漉きこんだ、古紙100%の再生紙にメッセージをプレゼント。春・秋にひと晩水につけて土に埋めると数日で発芽し、紙の部分は徐々に分解され、数ヶ月で土に還ります。

※応援店名は追ってHPにてお知らせいたします。 ・UNIVERSAL MUSIC STORE限定 リハーサル見学応募抽選キャンペーン

対象期間内にUNIVERSAL MUSIC STOREにて購入・ご応募いただいたお客様の中から抽選で、通常は公開されない“リハーサル見学”に50名さまをご招待！

対象会場：9/21(月・祝) 鹿児島・西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

詳細：https://www.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/news/2026-06-17-2/ ・UNIVERSAL MUSIC STORE限定 ファンクラブ購入特典…『bouquet』アートワーク撮影 メイキング映像

※ファンクラブ「le mone do」会員の方でUNIVERSAL MUSIC STOREでご購入された方には特典映像を視聴できるURLをお送りいたします。

※「le mone do」会員かつUNIVERSAL MUSIC STOREで購入頂いた方のみが対象となります。

※応援店特典も対象となります（予定数に達し次第配布終了いたします）

・視聴開始日： 2026年9月9日（水）正午予定

・le mone do会員限定特典付きCD販売期間 : 2026年7月28日（火）23:59まで

◾️ライブ情報

特設サイト：https://mone10thlive.jp/ ◇地元・鹿児島凱旋ライブ＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME＞

9/20（日）鹿児島：西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） 16:00 開場 / 17:00 開演 ※ツーマンライブ

【BAND ACT】 スターダスト☆レビュー

9/21（月祝）鹿児島：西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）15:00 開場 / 16:00 開演 ※ワンマンライブ ◇初の主催野外フェス＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞

10/3（土）神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ 11:00開場 / 13:00開演 / 19:00終演予定

【BAND ACT】androp 【GUEST ACT】AI / 森山直太朗

10/4（日）神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ 11:00開場 / 13:00開演 / 19:00終演予定

【BAND ACT】大橋トリオ 【GUEST ACT】角舘健悟（YOGEE NEW WAVES） / 小林武史

…and many more!! ▼オフィシャル第3次先行予約受付中

6/17（水）18:00 - 7/5（日）23:59

https://eplus.jp/official/kamishiraishimone/

※1公演に付き上限4枚までの受付となります（複数公演申し込み可）

※先着順ではありません

※横浜公演は一度の申し込みで第2希望まで受付いたします。 ▼チケット価格

＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME＞

・一般チケット 11,000円

・学割（中高生）チケット 9,000円

・学割（小学生）チケット 6,500円

※全席座席指定・消費税込

※未就学児は一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞

※学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。 ＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞

◇座席指定

・一般チケット 16,000円

・学割（中高生）チケット 13,000円

・学割（小学生）チケット 11,000円

◇スタンディング（ブロック指定）

・一般チケット 13,000円

・学割（中高生）チケット 11,000円

・学割（小学生）チケット 8,500円 ※消費税込

※未就学児は座席指定エリア一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞。スタンディングエリアは後方ブロックでの鑑賞となります。

※学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。 主催企画制作：UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC CREATIVE / WOWOW

主催（横浜）：ディスクガレージ

後援：（横浜）横浜市

協力：東宝芸能株式会社



▼お問い合わせ

・鹿児島公演：キョードー西日本（https://www.kyodo-west.co.jp）

0570-09-2424（11:00〜15:00月〜土）

・横浜公演：ディスクガレージ（http://diskgarage.com/）

WEBお問合せフォーム（https://info.diskgarage.com/）

・ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター (お客様相談窓口)

（https://support.universal-music.co.jp/hc/ja/requests/new）

0570-044-088 (代表) 営業時間: 10:00-18:00（土日・祝祭日を除く）