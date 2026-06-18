セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「冷たい状態でおいしい」つゆ・スープを追求し、独自の製法で仕上げた新商品「冷かけ」シリーズの麺3商品を6月23日から順次、発売します。【画像】ぷりぷりの海老！豚しゃぶ！「冷製パスタ」シリーズもおいしそう！新商品6種を全部、見る！同社によると、猛暑日が増えるなど厳しい暑さが続く夏に、手軽に涼を感じられる食事への関心が高まっているといい、暑い日にも