ガーナ日本時間18日午前8時、Ｌ組でガーナとパナマが対戦する。名将ケイロス監督の下で豊富なタレントを生かした再建を図る「ブラック・スターズ」と、ポゼッション型へ変貌を遂げた中米の新興勢力は、どのような戦いを見せるのか。両国の特徴とキーマンを紹介する。【もっと読む】森保Jのチュニジア戦「楽勝ムード」は危ない！土壇場監督交代で対策がパー…コスタリカ戦の悪夢を忘れたか◇◇◇北中米W杯出場国と