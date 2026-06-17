Ettoneが、4thデジタルシングル「1UP↑1DOWN↓」を6月29日(月)に配信リリースすることを発表した。今作では、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボレーションも決定。あわせて、8bitゲームの世界観を落とし込んだEttoneロゴと、ポチャッコとのコラボレーションによるジャケット写真が公開された。「1UP↑1DOWN↓」は、誰もが人生で一度は感じる“詰み感”を、8bitゲームに見立てて軽やかに描いたポップソング。思い通