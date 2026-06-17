朔雀が、8月26日(水)に初のフルアルバム『REVERSE WAVE』をリリースすることを発表した。メロディアスで浮遊感のある朔雀のフロウをエレクトリカルな音像で聴かせる本作には、Daoko、KOTONOHOUSE、Pa’s Lam System、Yaca、hirihiri、ケンモチヒデフミ、maeshima soshiを筆頭に国内クラブシーンを牽引するクリエイターから、ポリスピカデリー、R Sound Design、biz、ZERAといったインターネット音楽シーンの気鋭のプロデューサーま