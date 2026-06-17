バーチャルシンガー / ラッパー・朔雀、1stアルバムをリリース
朔雀が、8月26日(水)に初のフルアルバム『REVERSE WAVE』をリリースすることを発表した。
メロディアスで浮遊感のある朔雀のフロウをエレクトリカルな音像で聴かせる本作には、Daoko、KOTONOHOUSE、Pa’s Lam System、Yaca、hirihiri、ケンモチヒデフミ、maeshima soshiを筆頭に国内クラブシーンを牽引するクリエイターから、ポリスピカデリー、R Sound Design、biz、ZERAといったインターネット音楽シーンの気鋭のプロデューサーまでが参加。
通常盤のほか豪華仕様の完全生産限定盤2種の全3形態にて発売される。また、発売を記念して特設サイトも開設。豪華景品が当たる各キャンペーンや、オンラインサイン会、リアルイベントなども決定している。
『REVERSE WAVE』
2026年8月26日(水)発売
[発売形態]
通常盤 PCCG- 02533 3,300円(税込)
Deluxe Edition A【完全生産限定盤】PCCG- 02531 15,000円(税込)レプリカジャケットCD ＊ブックレット・歌詞カードは封入されておりませんTシャツ（黒）＊サイズはフリーサイズ（XL）になりますアクリルスタンドセット（サイレント・プリズムイラスト + KSKイラスト）2Lキャラファインマット（サイレント・プリズムイラスト）＊シリアルナンバー入り
Deluxe Edition B【完全生産限定盤】PCCG- 02532 15,000円(税込)レプリカジャケットCD ＊ブックレット・歌詞カードは封入されておりませんTシャツ（白）＊サイズはフリーサイズ（XL）になりますアクリルスタンドセット（Cyber Loverイラスト + REVERSE WAVEイラスト）2Lキャラファインマット（REVERSE WAVEイラスト）＊シリアルナンバー入り
[収録楽曲]Étoile Polarizer feat. 導凰 (Prod. Daoko, KOTONOHOUSE)
Lyrics Daoko Music & Produced by Daoko, KOTONOHOUSEサイレント・プリズム (Prod. Daoko, Pa’s Lam System)
Lyrics Daoko Music & Produced by Daoko, Pa’s Lam SystemLook Ahead (Prod. Yaca, hirihiri)
Lyrics Yaca Music & Produced by Yaca, hirihiriFace a Phase (Prod. Yaca, hirihiri)
Lyrics Yaca Music & Produced by Yaca, hirihiriペインキラー feat. 導凰 (Prod. ポリスピカデリー)
Lyrics, Music & Produced by ポリスピカデリーKSK (Prod. ケンモチヒデフミ)
Lyrics, Music & Produced by ケンモチヒデフミCyber Lover (Prod. R Sound Design)
Lyrics, Music & Produced by R Sound DesignSide by Side to Stars (Prod. KOTONOHOUSE)
Lyrics 朔雀 Music & Produced by KOTONOHOUSEPlaymour feat. 導凰 (Prod. biz, ZERA)
Lyrics, Music & Produced by biz, ZERACommon Days (Prod. Daoko, maeshima soshi)
Lyrics Daoko Music & Produced by Daoko, maeshima soshi
関連リンク
◆朔雀 REVERSE WAVE 特設サイト
◆朔雀 オフィシャルX