帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、ミニアルバム『くじらの歌が聴こえる』を本日リリースした。本作は、アニメ『暗殺教室』再放送の第3弾エンディングテーマに抜擢された「スピカ」や、先行配信曲「パラボラ」、そしてタイトルを冠したリード曲「くじらの歌」を含む全7曲を収録している。リード曲「くじらの歌」は、星々の瞬きを連想させる美しいアルペジオと、くじらの鳴き声のような歪んだギターが共鳴する