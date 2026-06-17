帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、ミニアルバム『くじらの歌が聴こえる』を本日リリースした。

本作は、アニメ『暗殺教室』再放送の第3弾エンディングテーマに抜擢された「スピカ」や、先行配信曲「パラボラ」、そしてタイトルを冠したリード曲「くじらの歌」を含む全7曲を収録している。

リード曲「くじらの歌」は、星々の瞬きを連想させる美しいアルペジオと、くじらの鳴き声のような歪んだギターが共鳴する、静寂と轟音のバラードに仕上がっているという。誰にも届かない周波数で鳴く「52Hzの鯨」のように、孤独を受け入れ、ひねくれ抜きの希望を歌う「受容」の物語に。孤独な夜を泳ぎ切り、新たな光を掴もうとするすべての人へ贈る作品になっているとのことだ。

アルバムジャケットはフッ素がアートワークを担当。8月1日に開催されるワンマン公演のキービジュアルに紐づいた迫力のあるイラストに仕上がっている。

また、新アーティスト写真と先行配信曲「パラボラ」のMVも公開されたので、こちらもチェックしていただきたい。

さらに、今回のリリースを記念したフリーライブ＜テストフライト＞が6月20日に東京・下北沢BASEMENTBARにて開催も決定している。なお、こちらは既に定員数に達しているため予約を終了している。

◾️＜帰りの会 free live「テストフライト」＞ 日時：2026年6月20日（土）OPEN 12:00｜START 13:00

場所：東京・下北沢BASEMENTBAR

◾️＜帰りの会 6th anniversary live「ひとりぼっちのパレード」＞ 日時：2026年8月1日（土）東京・渋谷WWW X

OPEN 17:15｜START 18:00

チケット：http://eplus.jp/kaeri_no_kai/