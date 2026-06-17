行政における新たな試みは、国民を納得させるものとなるのか。【写真】卑怯きわまりない…“敗北記念写真”で顔を隠す三原じゅん子氏6月16日、こども政策担当大臣の黄川田仁志氏は、「こども家庭庁」の予算使途をすべてホームページで公開すると発表した。“解体論”が唱えられてきたこども家庭庁「こども家庭庁の今年度の予算は、前年から約1600億円増えて7.5兆円となっています。政府が行った調査では、その使い道に関する情