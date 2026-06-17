緊急地震速報への対応訓練に合わせ6月17日、美波町のこども園では園児たちが津波避難訓練に臨みました。再び、緊急地震速報の音声が流れます。訓練は日和佐こども園と県が合同で行い、69人の園児が参加しました。（訓練・警報音）「緊急地震速報、大地震です、大地震です」緊急地震速報が流れると、園児たちは園庭の中央に集まり、頭を隠すなど地震から身を守る行動をとりました。揺れが収まると、先生の誘導で園から100メー