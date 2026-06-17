15日にYouTubeで生配信

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと対戦し、2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継で解説を務めた元日本代表の本田圭佑が、日本時間の15日夜に自身のYouTubeチャンネルで生配信。負傷交代した久保建英が今後出られなかった場合の代役に言及した。

久保は、オランダ戦の後半に左膝付近を痛めて途中交代。本田は「めっちゃ心配ですよね。仮にタケが残りの試合出られなくなったとしたら、かなり厳しいっすよ」と話した。

本田は途中出場した伊東純也を高く評価。久保不在の緊急事態になれば「伊東さんをスタメンで出す可能性も出ますよね」とする一方で、「でも、僕は（スタメンで）出さない方がいいと思う」と続けた。

理由は明白。「ジョーカーが欲しい。小川さんなのかもしれないけど、小川さんはFWじゃないですか。チャンスメーカーのジョーカーが欲しい。ディフェンスもできる、ボール際もガツガツいける。伊東さんはバランス取れているんで」と説明した。

途中出場の21歳塩貝健人については、「スタメンタイプじゃないでしょ、パルプンテでしょタイプ的には」と、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の何が起こるか分からない呪文「パルプンテ」になぞらえた。

チュニジアとのF組第2戦は20日（同21日）。本田は「悩むなあ、誰がいいんだろうなぁ…」と話していた。



（THE ANSWER編集部）