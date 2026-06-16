3人組バンドのMrs. GREEN APPLEが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)授賞式に出席。自身らの幅広い活動に込めた思いを語った。Mrs. GREEN APPLE○ミセス、「MAJ」2年連続で最優秀アーティスト賞を受賞「MUSIC AWARDS JAPAN」最優秀アーティスト賞を2年連続で受賞したミセス。ボーカルの大森元貴は、「最近、我々はバラエティを始めたり、粉まみれになったり、広告の仕事をやら