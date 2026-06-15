天然キャラでお茶の間の人気者になった元プロボクシング世界チャンピオンのガッツ石松さんの訃報をとりあげた2026年6月14日放送の「上田晋也のサンデーQ」（TBS系）は、MCの上田晋也さんが、パンチを浴びた思い出話を紹介しながら故人をしのんだ。「すごい大きなグローブだったけど1週間痛かった」ボクシング通で知られる上田さんはガッツさんと番組で共演したこともある。「もう30年ぐらい前だけど、芸人ボクシング大会があって、