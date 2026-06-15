JR東海は6月15日、東京ディズニーシーの25周年記念イベント「Sparkling Jubilee（スパークリング・ジュビリー）」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen（スパークリング・ドリーム・シンカンセン）」（N700A、編成番号：G47編成）を報道公開した。オリエンタルランドとのコラボによるもので、浜松工場で行われた式典にはミッキーマウスも駆けつけて会場を盛り上げた。両社のコラボによる特別仕様の