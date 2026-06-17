いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『ユースフル・ゴースト』トークイベント付き試写会に5組10名様をご招待いたします！掃除機とのロマンスが、やがて国家をひっくり返す事件に発展？！⼈間と幽霊が繰り広げる壮⼤な愛と抵抗の物語物語の舞台は、粉じん公害が深