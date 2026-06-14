元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が5日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『お尻が4つ!?』驚愕の韋駄天から“超人”や“鉄人”まで 球界No.1の肉体美は誰だ!?【フルタの方程式AWARDS】」に出演。大谷翔平の驚異的な肉体について語った。古田敦也氏○吉井理人氏も驚き「肩触ったときびっくりした」動画では、プロ野球選手の「肉体美」をテーマにトークを展開。スタッフか