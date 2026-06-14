ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間13日、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。8回二死までパーフェクトに抑える好投を見せ、9回途中1失点で降板した。ドジャースは初回に大谷翔平の14号先頭打者アーチ、マックス・マンシーの15号2ランで幸先良く3点を先制。リードを持って先発マウンドに上がった山本は初回、先頭打者アントナッチを空振り三振。2番バルガスに対しては今季最速98.3マイル（約158.2キ