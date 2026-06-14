俳優・アーティストののんが、7月22日にスタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』(毎週水曜22:00〜)に出演することが14日、明らかになった。のんが民放GP帯連続ドラマにレギュラー出演するのは、『サマーレスキュー〜天空の診療所〜』(2012年、TBS)以来、14年ぶり。主演の仲里依紗とは初共演で、勢いだけで人生を突き進む“計画性ゼロ”の35歳、山地遥を演じる。(左から)のん、仲里依紗同作は、中国でヒットしたドラマ『