●「荒木殿には折り入ってお願いが…」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第22話「播磨大誤算」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第22話より(C)NHK○妻・だしの膝に頭を乗せる村重「もうとんだ濡れ衣じゃったわ」最も注目されたのは20時33分で、注目度76.5％。安国寺恵瓊(立川談春)が荒木村