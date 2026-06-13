J1開幕節で横浜FM対鹿島、G大阪対浦和などが激突Jリーグは6月13日 、2026/27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カード全60試合が決定したことを発表した。J1リーグの開幕となる第1節は、8月7日、8日、9日のいずれかで開催される。注目は横浜F・マリノス対鹿島アントラーズ、ガンバ大阪対浦和レッズ。J2リーグとJ3リーグの開幕節は、8月8日または9日に行われる。J2では北海道コンサドーレ札幌対徳島