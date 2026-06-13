JリーグオールスターDAZNカップの3位決定戦が行われ、J1 EASTとJ1 WESTが対戦した。JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催（3位決定戦は20分制）。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。