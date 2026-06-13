サントリービバレッジ＆フード（東京都港区）が、人気ミネラルウオーターブランド「サントリー天然水」の新サイズとなる375ミリリットルを3月10日に発売しました。同ブランドは、1991年に誕生し、これまでに280ミリリットル、550ミリリットル、1リットル、2リットルサイズを展開。2010年に家庭向けの中容量サイズとして登場した1リットルサイズは、2024年5月に、ペットボトルの容器を“スリム化”してリニューアル発売もされまし