元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が7日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「愛のあるカープファンのコメントに真剣に返してみた!」に出演。広島の新井貴浩監督による選手起用の現状と、そこにある課題について解説した。新井貴浩監督○カープファンの熱心さを高木豊氏が称賛動画公開日の6月7日終了時点で55試合を消化し、21勝31敗でセ・リーグ5位と苦しい戦いが続いている広島。この時点でチーム