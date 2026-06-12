【DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞【再販】】 【DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞【再販】】 予約開始：6月17日 再販日・価格：未定 「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞」 タカラトミーは、アクションフィギュア「DA-75 ワルダロス＜ドラゴヘッド＞」と「DA-76 ワルダロス＜グールヘッド＞」の再販決定を発表した。再販日と価格は共に未定。