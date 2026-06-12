「ラブライブ！」とのコラボ企画で登場した三宅美羽さんと進藤あまねさん■日本ハム 3ー0 DeNA（11日・エスコンフィールド）可憐なスカート姿でのダイナミックな投球と、まさかの結果のコントラストに球場が沸いた。11日にエスコンフィールドで行われた日本ハム戦のファーストピッチに、人気声優の三宅美羽さんと進藤あまねさんが登場。「バリかわいいなー」とファンを虜にした。試合は「ラブライブ!シリーズ×パ・リーグ6球団