テレビ朝日系「まいにち大喜利＆賞レース」が１０日に放送され、アルコ＆ピース平子祐希酒井健太がＭＣを務めた。この日は「神速４９秒注釈テロップネタ選手権」を進行した。ネタ後のトークで、ラブレターズ・溜口佑太朗は近況の出来事として「タバコを吸ってる高校球児を見かけて学校に通報した」と明かした。溜口が電話で「対応はそちらに任せます」と伝えたところ、学校側からは「その時間、ちょうど本当に練習試合