女優・仲里依紗（36）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）がゲスト出演し、ネット上の誹謗（ひぼう）中傷について言及する場面があった。「髪色」の話題になると、田中は「ちょっと前まで明るい髪色を映画でやっていて。全部ブリーチすると、他の仕事的に差し支えるから。しかも、その役が終わった数日後には、違う役で髪色を戻さなきゃいけなかったの」というが、この新