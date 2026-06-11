静岡県警と静岡大学が、実際の供述をもとに作成した教材を使った「闇バイトから身を守る」ための授業が11日、静岡市内の高校で行われました。これは、全国的に高校生などの少年が闇バイトの実行役などになる事件が相次いでいることから、行われたものです。生徒たちは、「誰に」「どんな言葉で」誘われたら闇バイトに加担してしまう可能性があるかなど、設問に回答していきました。（生徒）「意外と身近なところに闇バイトという存