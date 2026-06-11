【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの井上咲楽が6月10日、自身のInstagramを更新。料理本の試作の様子を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「50品はすごすぎる」せいろ使った試作料理◆井上咲楽、料理本の試作姿公開井上は「料理本の試作はつづく！50品くらい？レシピ考えます」とつづり、写真を投稿。キッチンでメモ帳にメモを取る姿、せいろでベーグルやポッサムと思われるものを調理している風景な