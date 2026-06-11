新設計の「フルサーモフォームボディ」と「スプリット・マス・フレーム」を核に、大きな進化をとげたタイトリストの新ドライバー「GTS」シリーズ。しかし、その性能はヘッド単体で語り尽くせるものではなかった！今回は「タイトリスト フィッティングセンター」でアマチュアゴルファーが実際に試打。3モデルの違い、フィッティングによる弾道の変化、そして「自分に合う1本」を見つけ