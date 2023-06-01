2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。トレーニング開始直後、長友佑都が「メンター、行こうか」と南野拓実を鼓舞！ ナッシュビルからチームに合流した南野はその長友の声を聞いて苦笑しながらウォーミングアップに参加した。ロンドには加わらなかったものの、長友や堂安律らがボールを回す姿を微笑みながら眺めていた。サポートメ