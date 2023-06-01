「メンター、行こうか！」長友佑都の掛け声に苦笑の南野拓実が代表選手とともにウォーミングアップ
2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。
トレーニング開始直後、長友佑都が「メンター、行こうか」と南野拓実を鼓舞！
ナッシュビルからチームに合流した南野はその長友の声を聞いて苦笑しながらウォーミングアップに参加した。ロンドには加わらなかったものの、長友や堂安律らがボールを回す姿を微笑みながら眺めていた。
サポートメンバーの吉田麻也も練習をこなしており、メディア公開された15分の中でもチームの一体感は垣間見えた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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ナッシュビルからチームに合流した南野はその長友の声を聞いて苦笑しながらウォーミングアップに参加した。ロンドには加わらなかったものの、長友や堂安律らがボールを回す姿を微笑みながら眺めていた。
サポートメンバーの吉田麻也も練習をこなしており、メディア公開された15分の中でもチームの一体感は垣間見えた。
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