バルセロナでも絶対の主力であり、開幕が迫る2026W杯でも優勝候補の一角スペイン代表のキーマンと考えられている18歳FWラミン・ヤマル。18歳にしてサッカー界の主役の1人であり、その成長速度と才能は目を見張るものがある。ヤマルほど強烈なインパクトを残した18歳も少ないが、かつてのマンチェスター・ユナイテッドにはヤマルにも負けないポテンシャルの持ち主がいたという。そう語るのは、クラブOBウェズ・ブラウンの弟であるリ