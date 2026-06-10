ねぐせ。が、新曲のデモバージョン「僕 love you (demo)」を6月17日に配信リリースすることを発表した。デモバージョンとしての楽曲リリースは、バンドにとって初の試みとなる。本楽曲は、5月にりょたち（Vo, G）の個人SNSにて、「どこにもリリースしてない新曲」「横浜アリーナでみんなと歌いたい曲」と弾き語り動画が投稿されていたもので、6月28日に開催するねぐせ。のワンマンライブ＜愛問愛答＞に向けて急遽制作された。観客