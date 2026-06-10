友成空が、新曲「ノーマル」のMVを公開した。6月10日（水）に配信リリースされた「ノーマル」は、大切な人との別れや、当たり前に過ぎていく日常の尊さをテーマにした楽曲。繊細な感情を切り取る歌詞と、友成空ならではの中毒性のあるサウンドが融合し、聴く人それぞれの記憶や経験に寄り添う作品となっている。MVでは、友成空が自身初となるストーリーと構成の原案を手掛け、楽曲に込めた想いをより深く映像化。舞台となるのは、