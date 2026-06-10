友成空が、新曲「ノーマル」のMVを公開した。

6月10日（水）に配信リリースされた「ノーマル」は、大切な人との別れや、当たり前に過ぎていく日常の尊さをテーマにした楽曲。繊細な感情を切り取る歌詞と、友成空ならではの中毒性のあるサウンドが融合し、聴く人それぞれの記憶や経験に寄り添う作品となっている。

MVでは、友成空が自身初となるストーリーと構成の原案を手掛け、楽曲に込めた想いをより深く映像化。舞台となるのは、滅びてしまった世界の商店街。そこを歩く1匹の犬が、かつての在りし日の記憶のかけらを見つけていく物語を通して、“失われたものの美しさ”と“何気ない日々の尊さ”を描いている。

映像制作には、イラストレーター・るるんぶが参加。絵本のような優しさと、フィルム映画のようなどこか懐かしい質感を持つ映像表現によって、切なさの中にも温もりを感じられる作品に仕上がった。

Lyrics & Music: 友成空

Arrangement: 関口シンゴ (Ovall), 友成空

Story: 友成空

Illustration & Video: るるんぶ

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・友成空 コメント

今回は、楽曲に込めた想いをより深く届けたくて、初めて自分自身でストーリーと構成の原案を手掛けました。

MVの舞台は、滅びてしまった世界の商店街。そこを歩く1匹の犬が、かつての在りし日の記憶のかけらを見つけていく…という物語です。この「ノーマル」という曲は、大切な人との別れはもちろん、当たり前の毎日が過ぎ去ってしまう切なさや、その尊さをテーマにしています。誰にとっても普遍的なメッセージとして届くような、そんなストーリーを目指しました。

そして、その世界観を作り上げてくださったのが、イラストレーターのるるんぶさん。絵本のように優しく、フィルム映画のようにどこか懐かしいタッチ。僕のストーリーと合わさることで、切なくも心温まる作品に仕上がりました。

現実の寂しさと、かつての色彩豊かな記憶。そのコントラストの中に、たくさんの仕掛けも忍ばせています。ぜひ、映像の隅々までじっくり楽しんでください。

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■「ノーマル」

2026年6月10日 配信スタート

Streaming & Download：https://tomonarisora.lnk.to/normal M1：「ノーマル」

M2：「YOU ARE SPECiAL」

◾️＜友成空 ONEMAN TOUR 「心象風景」＞ 2026年5月9日(土) 神奈川 ランドマークホール OPEN/START16:00/17:00

2026年5月10日(日) 愛知 SPADE BOX OPEN/START16:00/17:00

2026年5月31日(日) 宮城 誰も知らない劇場 OPEN/START16:00/17:00

2026年6月7日(日) 福岡 ROOMS OPEN/START16:00/17:00

2026年6月21日(日) 大阪 americamura Fanj twice OPEN/START16:00/17:00

2026年7月7日(火) 東京 Spotify O-WEST OPEN/START17:30/18:30 【スタンディング】※東京／名古屋／大阪

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) 【指定席】※横浜／仙台／福岡／東京2階席

一般チケット \4,800(税込)

学生チケット ￥2,000(税込) URL：https://w.pia.jp/t/tomonarisora/

◾️台北ONEMAN LIVE＜Here Comes SORA!! in Taipei 友成空首次台北專場＞

2026年6月13日(日) MOONDOG OPEN/START 17:00/18:30

チケット：3/14(土) 日本時間13:00 販売開始