高知ユナイテッドSCの河田篤秀選手が百年構想リーグの最優秀ゴールに選ばれ、ゴールキーパーの村田侑大選手が月間ベストセーブに輝きました。4月26日の徳島戦でのゴールで明治安田J2・J3百年構想リーグWEST‐A最優秀ゴールに選ばれたのは、加入1年目の高知ユナイテッドSCの河田篤秀選手です。このゴールは4月の月間ベストゴールに選ばれていましたが、百年構想