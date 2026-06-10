◆オーダー制の中国料理ビュッフェ5選。席に座ったまま注文できるから、子連れや3世代での食事にも最適！画像：CHINAROOM／グランドハイアット東京、中国料理桃李／グランドニッコー東京台場テーブルに座ったまま注文できるオーダー制ビュッフェは、席を立つ必要がないから楽ちん。なかでもできたての料理がサーブされる中国料理のオーダービュッフェをご紹介。蒸したての点心が揃う飲茶メニューから、北京ダックや海鮮を使った本