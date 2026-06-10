オーダー制の中国料理ビュッフェ5選。席に座ったまま注文できるから、子連れや3世代での食事にも最適！
◆オーダー制の中国料理ビュッフェ5選。席に座ったまま注文できるから、子連れや3世代での食事にも最適！
画像：CHINAROOM／グランドハイアット東京、中国料理桃李／グランドニッコー東京台場
テーブルに座ったまま注文できるオーダー制ビュッフェは、席を立つ必要がないから楽ちん。なかでもできたての料理がサーブされる中国料理のオーダービュッフェをご紹介。蒸したての点心が揃う飲茶メニューから、北京ダックや海鮮を使った本格的な中国料理まで、品数も豊富。会話がとぎれることもないから、女子会やデートだけでなく、子ども連れや3世代など家族での食事にもおすすめ！
この記事の要約レポート
・席を立たずに好きなものを注文できるオーダー制の中国料理ビュッフェを厳選。家族での食事にもおすすめ
・鉄板中華銀座夜市：自慢の北京ダックをはじめ、オーダーごとに作る全100種類の創作中華が食べ放題。個室も完備
・中国料理桃李／グランドニッコー東京台場：前菜、スープ、点心3種の後は、飲茶メニュー25種類をオーダースタイルで好きなだけ
・北京ダック専門店銀座芳亭：230種もの本格中国料理食べ放題＆2時間飲み放題のプランがおすすめ。北京ダックやフカヒレスープなども
・CHINAROOM／グランドハイアット東京：前菜、北京ダック、おすすめ6品からスタート。その後は小籠包や麻辣湯など約24種の飲茶を自由にオーダーOK
・CHINASHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル：オードブルと北京ダック、2種から選べるメインはデフォルト。約60種の点心や本格中華はできたてが食べ放題
◆鉄板中華 銀座夜市（銀座）
北京ダック含む圧巻の100種！個室完備で食事会にもぴったりな創作中華ビュッフェ
「大人の中華屋台」をテーマに五感を刺激する多彩な逸品を届ける「鉄板中華 銀座夜市」から、驚きのボリュームを誇るオーダー式ビュッフェをご紹介。
土日祝のランチ＆ディナー限定で楽しめるこちらのプランは、一流の専門調理師が丁寧に仕立てる名物「北京ダック」をはじめ、なんと全100種類もの本格創作中華が食べ放題。「海老チリソース」や「蟹チャーハン」、熱々の「小籠包」に「フカヒレスープ」まで、豪華なラインナップが常にできたてでテーブルに運ばれる。食後のデザートには、ほどよい甘さで何度でも食べたくなる「ゴマ団子」や「杏仁豆腐」も。周りを気にせずゆったりくつろげるプライベートな個室も完備しているから、女子会や家族との食事会にも重宝しそう。
銀座の夜にふさわしい豪華な中国料理を囲んで、心もお腹も満たされる特別なひとときを。
【オーダー式ビュッフェ】銀座夜市名物 北京ダックなど全100種（土日祝限定）
店舗名：鉄板中華 銀座夜市
住所：東京都中央区銀座7-13-20 中村ビル B1F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜20人
料金：4,980円
※税・サ込
◆中国料理 桃李／グランドニッコー東京 台場（台場）
伝統とモダンが交差する逸品に舌鼓。熟練シェフが贈る本格飲茶25種の食べ放題
グランドニッコー東京 台場内にある「中国料理 桃李」では、モダンと伝統が美しく調和した空間で、優雅な平日の昼下がりを彩る「飲茶オーダーブッフェ」をお届け。
まずは選べる乾杯ドリンクで乾杯。続いて、華やかな前菜や「干し貝柱入りふかひれスープ」、おすすめ点心3種が人数分テーブルに用意され、贅沢感を高めてくれる。オーダーごとに熱々でサーブされるビュッフェメニューには、うまみが凝縮された「海鮮蒸し餃子」や「翡翠海老蒸し餃子」、「チャーシュー入り炒飯」など、点心や王道の中華料理を中心に全25種類がずらり。熟練の技が織りなす伝統中国料理の追求と進化を心ゆくまで味わおう。
平日はお得に楽しめるから、気心の知れた友人とのランチや女子会にリザーブして、笑顔あふれる美食時間をかなえて。
【飲茶オーダーブッフェ】飲茶中心に25種の料理を好きなだけ+乾杯ドリンク（平日）
店舗名：中国料理 桃李／グランドニッコー東京 台場
住所：東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 2F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：1人〜4人
料金：5,500円
※税・サ込
◆北京ダック専門店 銀座芳亭（銀座一丁目）
驚異の230種食べ放題＆2時間飲み放題！特注窯焼き北京ダックや点心も好きなだけ
銀座一丁目駅からすぐの好立地に佇む、「北京ダック専門店 銀座芳亭」は、モダンラグジュアリーな空間が広がる大人の雰囲気。おすすめは、全日ランチ・ディナーともにオーダー可能な食べ飲み放題プラン。
窓の外に銀座の街並みを望む席で楽しめるのは、専門調理師の確かな技が光る本格中国料理。メニューには、特注窯でじっくりと焼きあげた柔らかくジューシーな「芳亭名物 北京ダック」はもちろん、「よだれ鶏」などの豊富な前菜から、とろける「フカヒレスープ」に職人手作りの各種点心、バラエティ豊かなデザートまで、230品もの絶品中華がスタンバイ。さらに、生ビールや紹興酒など全70種もの豊富なドリンクが2時間飲み放題でセットになっているのもうれしい。
お好みのドリンクを片手に、豊富なメニューから好きなものを選んで完成させる、自分だけの贅沢なフルコースを満喫しよう。
＜オーダー式ビュッフェ＞北京ダック含む全230種食べ飲み放題+2時間飲み放題
店舗名：北京ダック専門店 銀座芳亭
住所：東京都中央区銀座2丁目5-19 パズル銀座 7F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜18人
料金：6,480円
※税・サ込
◆CHINAROOM／グランド ハイアット 東京（六本木）
北京ダック＆おすすめ6品からスタート。六本木の上質空間で24種の飲茶メニューを心ゆくまで
六本木のグランド ハイアット 東京内にある「チャイナルーム」で提供されているのは、真紅の灯りがきらめく非日常空間でオーセンティックな味わいに酔いしれる、平日限定のオーダービュッフェランチ。
スパークリングワインや紹興酒からお好きなものを選べる乾杯ドリンクで幕を開けるこちらのプランは、始めに、前菜のサラダや北京ダック、シェフ渾身のおすすめ料理6品がお目見え。その後は、テーブルオーダーで好きなだけ楽しめるフリーオーダータイムへ。高貴な香りがふわっと広がる「トリュフの卵炒め」や熱々のスープを閉じ込めた「上海式小籠包」、痺れる辛さが癖になる「麻辣湯」まで、洗練された約24種の飲茶メニューを何度もおかわりできる。
まるで香港を旅しているかのような雰囲気の中、注文ごとに厨房から届くできたて熱々の品々を存分にほおばる至福の時間を。
全24種の飲茶メニューを好きなだけ楽しむオーダーブッフェランチ+選べる乾杯ドリンク（平日限定）
店舗名：CHINAROOM／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 6F
提供期間：2026/2/1（日）〜
食べ放題制限時間：お席のご利用は90分制、フードラストオーダーは30分前（最終14:30）
利用可能人数：2人〜2人
料金：8,230円
※税・サ込
◆CHINA SHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川）
地上110mの絶景×極上中華。北京ダックや選べるメイン付きの約60種オーダービュッフェ
品川駅直結のストリングスホテル東京インターコンチネンタルにある華麗な天空ダイニング「CHINA SHADOW」で、王道のチャイニーズにモダンな感性を掛け合わせた「チャイニーズオーダービュッフェ」をリザーブ。
ビュッフェの枠を超えた贅沢なコース仕立てが魅力の平日ディナープラン。特製オードブルと北京ダック、そして黒毛和牛サーロインか鮑の煮込み（追加料金）を選べる豪華メインディッシュは人数分デフォルトで用意される。加えて楽しめる約60種の食べ放題メニューは、点心師が一つひとつ丁寧に作り上げる「海老餃子」や「焼売」などの繊細な点心、特製のチンジャオロースから可憐なチャイニーズスイーツまで、選ぶのに迷ってしまうほどのラインナップ。
地上26階の高層階ならではの圧倒的な夜景に包まれながら、洗練された極上のチャイニーズキュイジーヌを堪能して。
チャイニーズオーダービュッフェ★海鮮や和牛も！約60種食べ放題+デザートメッセージ
店舗名：CHINA SHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
住所：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 26F
提供期間：2025/1/4（土）〜
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分制）
利用可能人数：2人〜12人
料金：13,000円
※税・サ込
画像：CHINAROOM／グランドハイアット東京、中国料理桃李／グランドニッコー東京台場
テーブルに座ったまま注文できるオーダー制ビュッフェは、席を立つ必要がないから楽ちん。なかでもできたての料理がサーブされる中国料理のオーダービュッフェをご紹介。蒸したての点心が揃う飲茶メニューから、北京ダックや海鮮を使った本格的な中国料理まで、品数も豊富。会話がとぎれることもないから、女子会やデートだけでなく、子ども連れや3世代など家族での食事にもおすすめ！
・席を立たずに好きなものを注文できるオーダー制の中国料理ビュッフェを厳選。家族での食事にもおすすめ
・鉄板中華銀座夜市：自慢の北京ダックをはじめ、オーダーごとに作る全100種類の創作中華が食べ放題。個室も完備
・中国料理桃李／グランドニッコー東京台場：前菜、スープ、点心3種の後は、飲茶メニュー25種類をオーダースタイルで好きなだけ
・北京ダック専門店銀座芳亭：230種もの本格中国料理食べ放題＆2時間飲み放題のプランがおすすめ。北京ダックやフカヒレスープなども
・CHINAROOM／グランドハイアット東京：前菜、北京ダック、おすすめ6品からスタート。その後は小籠包や麻辣湯など約24種の飲茶を自由にオーダーOK
・CHINASHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル：オードブルと北京ダック、2種から選べるメインはデフォルト。約60種の点心や本格中華はできたてが食べ放題
◆鉄板中華 銀座夜市（銀座）
北京ダック含む圧巻の100種！個室完備で食事会にもぴったりな創作中華ビュッフェ
「大人の中華屋台」をテーマに五感を刺激する多彩な逸品を届ける「鉄板中華 銀座夜市」から、驚きのボリュームを誇るオーダー式ビュッフェをご紹介。
土日祝のランチ＆ディナー限定で楽しめるこちらのプランは、一流の専門調理師が丁寧に仕立てる名物「北京ダック」をはじめ、なんと全100種類もの本格創作中華が食べ放題。「海老チリソース」や「蟹チャーハン」、熱々の「小籠包」に「フカヒレスープ」まで、豪華なラインナップが常にできたてでテーブルに運ばれる。食後のデザートには、ほどよい甘さで何度でも食べたくなる「ゴマ団子」や「杏仁豆腐」も。周りを気にせずゆったりくつろげるプライベートな個室も完備しているから、女子会や家族との食事会にも重宝しそう。
銀座の夜にふさわしい豪華な中国料理を囲んで、心もお腹も満たされる特別なひとときを。
【オーダー式ビュッフェ】銀座夜市名物 北京ダックなど全100種（土日祝限定）
店舗名：鉄板中華 銀座夜市
住所：東京都中央区銀座7-13-20 中村ビル B1F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜20人
料金：4,980円
※税・サ込
◆中国料理 桃李／グランドニッコー東京 台場（台場）
伝統とモダンが交差する逸品に舌鼓。熟練シェフが贈る本格飲茶25種の食べ放題
グランドニッコー東京 台場内にある「中国料理 桃李」では、モダンと伝統が美しく調和した空間で、優雅な平日の昼下がりを彩る「飲茶オーダーブッフェ」をお届け。
まずは選べる乾杯ドリンクで乾杯。続いて、華やかな前菜や「干し貝柱入りふかひれスープ」、おすすめ点心3種が人数分テーブルに用意され、贅沢感を高めてくれる。オーダーごとに熱々でサーブされるビュッフェメニューには、うまみが凝縮された「海鮮蒸し餃子」や「翡翠海老蒸し餃子」、「チャーシュー入り炒飯」など、点心や王道の中華料理を中心に全25種類がずらり。熟練の技が織りなす伝統中国料理の追求と進化を心ゆくまで味わおう。
平日はお得に楽しめるから、気心の知れた友人とのランチや女子会にリザーブして、笑顔あふれる美食時間をかなえて。
【飲茶オーダーブッフェ】飲茶中心に25種の料理を好きなだけ+乾杯ドリンク（平日）
店舗名：中国料理 桃李／グランドニッコー東京 台場
住所：東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 2F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：1人〜4人
料金：5,500円
※税・サ込
◆北京ダック専門店 銀座芳亭（銀座一丁目）
驚異の230種食べ放題＆2時間飲み放題！特注窯焼き北京ダックや点心も好きなだけ
銀座一丁目駅からすぐの好立地に佇む、「北京ダック専門店 銀座芳亭」は、モダンラグジュアリーな空間が広がる大人の雰囲気。おすすめは、全日ランチ・ディナーともにオーダー可能な食べ飲み放題プラン。
窓の外に銀座の街並みを望む席で楽しめるのは、専門調理師の確かな技が光る本格中国料理。メニューには、特注窯でじっくりと焼きあげた柔らかくジューシーな「芳亭名物 北京ダック」はもちろん、「よだれ鶏」などの豊富な前菜から、とろける「フカヒレスープ」に職人手作りの各種点心、バラエティ豊かなデザートまで、230品もの絶品中華がスタンバイ。さらに、生ビールや紹興酒など全70種もの豊富なドリンクが2時間飲み放題でセットになっているのもうれしい。
お好みのドリンクを片手に、豊富なメニューから好きなものを選んで完成させる、自分だけの贅沢なフルコースを満喫しよう。
＜オーダー式ビュッフェ＞北京ダック含む全230種食べ飲み放題+2時間飲み放題
店舗名：北京ダック専門店 銀座芳亭
住所：東京都中央区銀座2丁目5-19 パズル銀座 7F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜18人
料金：6,480円
※税・サ込
◆CHINAROOM／グランド ハイアット 東京（六本木）
北京ダック＆おすすめ6品からスタート。六本木の上質空間で24種の飲茶メニューを心ゆくまで
六本木のグランド ハイアット 東京内にある「チャイナルーム」で提供されているのは、真紅の灯りがきらめく非日常空間でオーセンティックな味わいに酔いしれる、平日限定のオーダービュッフェランチ。
スパークリングワインや紹興酒からお好きなものを選べる乾杯ドリンクで幕を開けるこちらのプランは、始めに、前菜のサラダや北京ダック、シェフ渾身のおすすめ料理6品がお目見え。その後は、テーブルオーダーで好きなだけ楽しめるフリーオーダータイムへ。高貴な香りがふわっと広がる「トリュフの卵炒め」や熱々のスープを閉じ込めた「上海式小籠包」、痺れる辛さが癖になる「麻辣湯」まで、洗練された約24種の飲茶メニューを何度もおかわりできる。
まるで香港を旅しているかのような雰囲気の中、注文ごとに厨房から届くできたて熱々の品々を存分にほおばる至福の時間を。
全24種の飲茶メニューを好きなだけ楽しむオーダーブッフェランチ+選べる乾杯ドリンク（平日限定）
店舗名：CHINAROOM／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 6F
提供期間：2026/2/1（日）〜
食べ放題制限時間：お席のご利用は90分制、フードラストオーダーは30分前（最終14:30）
利用可能人数：2人〜2人
料金：8,230円
※税・サ込
◆CHINA SHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川）
地上110mの絶景×極上中華。北京ダックや選べるメイン付きの約60種オーダービュッフェ
品川駅直結のストリングスホテル東京インターコンチネンタルにある華麗な天空ダイニング「CHINA SHADOW」で、王道のチャイニーズにモダンな感性を掛け合わせた「チャイニーズオーダービュッフェ」をリザーブ。
ビュッフェの枠を超えた贅沢なコース仕立てが魅力の平日ディナープラン。特製オードブルと北京ダック、そして黒毛和牛サーロインか鮑の煮込み（追加料金）を選べる豪華メインディッシュは人数分デフォルトで用意される。加えて楽しめる約60種の食べ放題メニューは、点心師が一つひとつ丁寧に作り上げる「海老餃子」や「焼売」などの繊細な点心、特製のチンジャオロースから可憐なチャイニーズスイーツまで、選ぶのに迷ってしまうほどのラインナップ。
地上26階の高層階ならではの圧倒的な夜景に包まれながら、洗練された極上のチャイニーズキュイジーヌを堪能して。
チャイニーズオーダービュッフェ★海鮮や和牛も！約60種食べ放題+デザートメッセージ
店舗名：CHINA SHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
住所：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 26F
提供期間：2025/1/4（土）〜
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー1時間30分制）
利用可能人数：2人〜12人
料金：13,000円
※税・サ込